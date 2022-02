Angedacht : Kirche wird klimaneutral

Pfarrer Gert Ulrich Brinkmann eröffnet die Kreissynode mit einer Andacht in der Stadtkirche in Ratingen. Foto: RP/Achim Blazy

Die evangelische Kirchengemeinde wirdn in den kommenden Jahren ihre Gebäude energetisch auf den Prüfstand stellen. Das kann auch zu Schließungen führen.

Die evangelische Kirche hat sich in diesem Jahr ein großes Ziel gesetzt: Bis zum Jahr 2035 will sie klimaneutral werden. Man könnte sagen: Bei Zielen, die man erst in 13 Jahren erreichen will, kann man beim Formulieren großzügig sein. Zumal dann die Verantwortung in den Händen anderer liegt.