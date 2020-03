Ratingen/Velbert : Kirche und Politik: Gespräch über das Flüchtlingsdrama

Ratingen/Velbert (RP) Seenotrettung im Mittelmeer heißt eine Veranstaltung des Gesprächskreises Kirche und Politik Niederberg/Ratingen, die am Montag, 16. März, um 19 Uhr in der Markuskirche Velbert-Losenburg, Losenburger Weg 40, stattfindet.

Pfarrer Joachim Lenz, Sprecher des Vereins „United4Rescue“, wird gemeinsam mit dem Ratsmitglied der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Kerstin Griese, über das Flüchtlingsdrama an den europäischen Außengrenzen informieren.

„Die Kirche wird gemeinsam mit anderen Organisationen ein Schiff zur Rettung von geflüchteten Menschen ins Mittelmeer schicken“, sagt Kerstin Griese. „Die Kirche hat das Bündnis ‚United4Rescue‘ gegründet, dem auch der DGB sowie viele diakonische Werke angehören, und ein eigenes Schiff erworben.“ Das werde zurzeit umgebaut und wird im Frühjahr in See stechen können, kündigt die SPD-Abgeordnete Griese an.