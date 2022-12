Ratinger Gottesdienst ganz mobil Gottesdienst mit dem Krippenwagen

RATINGEN Ost · Pfarrer Thomas Gerhold und sein Team in Ratingen Ost bieten an Heiligabend wieder Kirche to go an.

23.12.2022, 13:11 Uhr

Pfarrer Gerhold zieht mit diesem Wagen an Heiligabend durch das Viertel, hier mit Erbauer Michael Swottke. Foto: Achim Blazy (abz)

Von Gabriele Hannen-Berning