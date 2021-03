Ratingen : Klagemauer nimmt Sorgen auf

Besucher können der Klagemauer aus Ziegeln in der Kirche St. Peter und Paul ihre Sorgen anvertrauen. Foto: St. Peter und Paul

Ratingen Die Kirche St. Peter und Paul bietet eine besondere Aktion für Besucher. An der Klagemauer, gebaut aus Ziegelsteinen, können Besucher ihre Sorgen und Nöte einfach loslassen.

Corona dauert nun schon ein Jahr und ein Ende ist noch nicht absehbar. Das bedeutet für viele Menschen in Ratingen ein Leben mit großen Ängsten, dazu kommen die Sorgen um Familienangehörige und Freunde. In der Kirche St. Peter und Paul finden Ratinger jetzt den Raum, ihre Gedanken zu formulieren und vor Gott zu bringen.

Seit Aschermittwoch steht dort, wo Besucher in der Weihnachtszeit die Krippe finden, eine Klagemauer aus Ziegelsteinen. Wie beim Vorbild in Jerusalem können die Menschen hier ihre persönlichen Sorgen und Nöte auf Zettel schreiben und in die Ritzen der Steine stecken.