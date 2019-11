Ratingen : Kirche mit Garten der Erinnerung

Ratingen In der Versöhnungskirche wird am kommenden Sonntag der Toten gedacht.

(RP) Am Ewigkeitssonntag, 24. November, wird in einem besonderen Gottesdienst um 9.30 Uhr in der evangelischen Versöhnungskirche am Maximilian-Kolbe-Platz in Ratingen an die Toten erinnert. Schwimmkerzen werden für jede Verstorbene und jeden Verstorbenen aus dem Pfarrbezirk entzündet und in die Taufschale gesetzt. Hinterbliebene erleben es oft als besondere Last, dass viele Erinnerungen an ihre lieben Verstorbenen mit der Zeit verblassen. Ein Kunstobjekt der Ratinger Künstlerin Edith Voßen, das aus diesem Anlass über dem Altar in der Versöhnungskirche hängt, greift dieses Thema auf.