Ev. Kirchengemeinde in Hösel Hösel: Kirche stellt sich digital neu auf

„Wie in nahezu allem in unserer Kirchengemeinde steckt auch in der Internetseite die Leidenschaft und Arbeit vieler Ehrenamtlicher“, betont Pfarrer Michael Lavista. Und er fährt fort: „Die neue Internetseite wird uns als Gemeinde die Kommunikation sehr erleichtern. Ich danke allen, die hier so viel Arbeit in unsere neue digitale Visitenkarte investiert haben.“