Ausstellung in Ratingen : Christenverfolgung ist Ausstellungsthema

Die Kirche St. Peter und Paul zeigt ab Freitag, 4. März, eine Ausstellung zum Thema Christenverfolgung. Foto: Blazy, Achim (abz)

Ratingen Die Kirche Sankt Peter und Paul wird ab Freitag zum Ausstellungsort. Das Hilfswerk „Kirche in Not“ zeigt ab Freitag, 4. März, die Wanderausstellung zum Thema „Christenverfolgung weltweit“. Mit einem Vortrag am Donnerstag, 3. März, wird die Ausstellung eröffnet.

() Religionsfreiheit ist ein elementares Menschenrecht. Doch in vielen Ländern der Welt ist der Schutz dieses Grundrechts nicht gewährleistet. Fast täglich erreichen das Hilfswerk „Kirche in Not“ Nachrichten über Diskriminierung, Unterdrückung und Verfolgung. In einer Ausstellung stellt das Hilfswerk Länder vor, in denen besonders Christen ihre Religion nicht frei ausüben können.

Auf insgesamt 15 Schautafeln werden einige Länder vorgestellt, in denen Christen besonders unter Verfolgung leiden. Die Ausstellung erläutert in kurzen Texten maßgebliche Ursachen der Christenverfolgung und zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie Christen trotz Verfolgung treu zum Glauben stehen und das kirchliche Leben in den jeweiligen Ländern blüht. Das Hilfswerk „Kirche in Not“ setzt sich insbesondere für unterdrückte und verfolgte Christen ein.

Info Wo Christen auch heute verfolgt werden Vortrag Stefan Stein vom Hilfswerk Kirche in Not spricht am Donnerstag, 3. März, ab 19 Uhr in St. Peter und Paul über eingeschränkte Religionsfreiheit Ausstellung Die Ausstellung zeigt in kurzen Texten und vielen beeindruckenden Bildern, wie Christen trotz Verfolgung treu zum Glauben stehen und das kirchliche Leben in den jeweiligen Ländern blüht. Die Schautafeln sind vom 4. bis 26. März in der Kirche zu sehen.

Wie aktuell das Thema „Christenverfolgung“ ist, zeigen Beispiele aus Nigeria, wo es wiederholt zu Angriffen auf Kirchen und Gläubige kommt. Seit 2009 verübt die islamistische Terrorgruppe „Boko Haram“ vor allem im Nordosten des Landes gezielt Anschläge auf Kirchen und kirchliche Einrichtungen. Sie verfolgt das Ziel, in Nigeria einen islamischen Gottesstaat zu errichten, und will dazu alle christlichen Spuren auf nigerianischem Boden auslöschen. Der Terror breitet sich bereits in die Nachbarländer aus.

Aber auch in anderen Teilen der Welt können Christen ihren Glauben nur unter Gefahren und großen Einschränkungen leben. In der Volksrepublik China werden alle religiösen Aktivitäten von der Regierung streng überwacht und politische gesteuert. In Pakistan hat vor allem der Fall um die Katholikin Asia Bibi weltweit für Schlagzeilen gesorgt. Sie war wegen mutmaßlicher Beleidigung des Propheten Mohammed zum Tode verurteilt worden und wurde erst nach langjähriger Gefangenschaft freigesprochen. Auch die Terroranschläge auf Kirchen in Sri Lanka am Ostersonntag 2019 haben die Welt erschüttert. Mehr als 250 Menschen kamen dabei ums Leben.

Das Christentum im Irak und in Syrien droht nach jahrelangem Terror und Krieg sogar auszusterben. Viele Christen sind auf der Flucht oder leben in Flüchtlingslagern – in einer Region, in der die Wurzeln des Christentums bis in die Zeit der Urkirche zurückreichen. In Israel, dem Ursprungsland des Christentums bilden Christen mit zwei Prozent längst eine Minderheit. In den palästinensischen Gebieten gibt es nur noch eine Pfarrei.

In Ägypten hat der „Arabische Frühling!“ im Jahr 2011 einen politischen und gesellschaftlichen Umbruch ausgelöst. Die Welle der Gewalt richtete sich auch gegen die christliche Minderheit. Trauriger Höhepunkt war die Enthauptung von 20 koptischen Christen durch Terrormilizen des Islamischen Staats an der libyschen Küste.

Ab Freitag, 4. März ist in der Kirche St. Peter und Paul in Ratingen die Ausstellung „Verfolgte Christen weltweit“ des internationalen Hilfswerks „Kirche in Not“ zu sehen. Zum Beginn der Ausstellung spricht Stefan Stein vom Hilfswerk „Kirche in Not“ bereits am Donnerstag, 3. März, um 19 Uhr in einem Vortrag über die Situation bedrängter Christen und die eingeschränkte Religionsfreiheit in vielen Staaten der Welt.