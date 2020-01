Komplettes Gotteshaus verrußt : Kirche Heilig Geist bleibt nach Feuer wochenlang geschlossen

Ratingen Am Neujahresmorgen wird die Feuerwehr zu zur Kirche Heilig Geist in Ratingen gerufen. Der Brand war zwar bereits erkaltet - doch die Kirche ist seitdem komplett mit Ruß bedeckt.

Die Kirche Heilig Geist am Maximilian-Kolbe-Platz in Ratingen West kann nach einem Brand vorerst nicht betreten werden. Pfarrer Ulrich Kern schätzt, dass das Gotteshaus wochenlang nicht genutzt werden kann.

Am Neujahrsmorgen war die Feuerwehr zu einer erkalteten Einsatzstelle in die katholische Kirche alarmiert worden. Den Einsatzkräften bot sich ein Bild einer unschönen Verschmutzung durch niedergegangenen Ruß einer offensichtlich abgebrannten Weihnachtskrippe, die zum Teil aus Kunststoff bestand. Alle Einbauten, Bänke und auch die Decke und Wände sind nach Angaben der Feuerwehr rußverschmutzt.

Sicher ist jedoch, dass in nächster Zeit keine Gottesdienste in Heilig Geist stattfinden können. Die Vorabendmesse am Samstag um 17.15 Uhr und am Sonntagmorgen um 9 Uhr werden im Pfarrsaal gehalten. Für die Hauptmesse um 11.30 Uhr ziehen die Gläubigen in die evangelische Versöhnungskirche um. Am Wochenende wird Pfarrer Kern dann bekannt geben, wo künftig die Messen gefeiert werden.