Kinos in der Nähe von Ratingen Hier läuft der Taylor-Swift-Film

Für die Vorstellungen am Samstag und am Sonntag gibt es im Weltspiegel-Kino-Center noch Karten. Weil es sich bei dem Film um ein Sonderformat handelt, sind die Karten teurer als gewöhnlich: Knapp 20 Euro zahlt man für einen Platz. Das ist auch in anderen Kinos in Deutschland so. Die Vorstellungen laufen am Samstag und Sonntag jeweils um 16.45 Uhr und 20.15 Uhr. „Taylor Swift - The Eras Tour“ soll nur ein Wochenende lang in den Kinos laufen. Auch verschiedene Kinos in Düsseldorf, Mülheim, Neuss, Duisburg und Krefeld zeigen den Film.