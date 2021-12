Ratingen : Kino bedankt sich mit Filmen zum Sonderpreis

Ratingen Vor 45 Jahren hob sich der erste Vorhang. Die Kinobetreiberinnen bedanken sich jetzt bei ihren Besuchern mit Sonderkonditionen für einen Kinobesuch. Das Angebot gilt bis 19. Dezember.

() Vor 45 Jahren, genau am 17. Dezember, 1976 hob sich im ehemaligen Minoritenkloster an der Lintorfer Straße zum ersten Mal der Vorhang für einen Kinofilm. Seitdem ist das Kino 1 und 2 ein Bestandteil des kulturellen Lebens in Ratingen.