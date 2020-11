Interview mit Gabriele Rosslenbroich : „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen“

Roßlenbroich Die erneute Schließung des Kinos schmerzt, doch Gabriele Rosslenbroich und ihre Schwester haben noch viel vor. Sie hoffen auf eine Wiedereröffnung im Dezember.

Gabriele Rosslenbroich Nicht wirklich, aber wir wollten das Kino, so schnell wie möglich wieder öffnen, damit ein Stück Normalität und Entspannung wieder zurückkehrt. Im Frühjahr hatten wir eine dreimonatige Schließungszeit. Seit dem 18. Juni haben wir den Spielbetrieb mit Hygienekonzept und wie Sie schon sagten, unter erschwerten Bedingungen, wieder aufnehmen können. Die ersten Monate waren sehr schwierig. Keine neuen Filme auf dem Markt, Startverschiebungen der großen Verleihen, Abwanderungen in Streaming Dienste, Urlaubszeit und heißer Sommer. Wir konnten etwa nur 30 Prozent Besucher in den Monaten Juni bis Oktober zum Vergleich des Vorjahres begrüßen. Gerade jetzt im Oktober stieg der Besuch langsam wieder an, wobei die Herbst- und Winterzeit unsere stärksten Monaten sind. Nun aber nicht!