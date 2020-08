Auszeichnung : Kino Ratingen mit Programmpreis ausgezeichnet

Mit dem Preis der Bundesregierung wird das „kulturell herausragende Jahresfilmprogramm“ im Ratinger Kino gewürdigt. Damit einher gehen auch finanzielle Zuwendungen.

„Wir haben in einer Woche so viele Besucher wie früher an einen Tag“, beschrieb Papenhoff die Situation. Glücklicherweise käme das am Marktplatz gelegene Kino mit der Soforthilfe, einem Ein-Prozent-Kredit der KfW und dem soeben erhaltenen Preisgeld über die Runden. „Das hat uns sehr geholfen.“