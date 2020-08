Kino Ratingen : „Uns fehlt eine Vorstellung pro Tag“

Ratingen Das ausgeklügelte Hygienekonzept des Ratinger Kinos zur Vermeidung von Infektionen funktioniert. Die Betreiber können aber deutlich weniger Zuschauer unterbringen. Nach den Ferien gibt es ein Open-Air-Spektakel.

Da das Kino die Daten aller Besucher inklusive Platz und Reihe erfassen muss, weisen die Mitarbeiter die Plätze persönlich zu. „Dazu ist eine Portion Fingerspitzengefühl vonnöten“, so Rosslenbroich. Und es kostet Zeit. Deshalb haben die Betreiberinnen die Einlasszeiten vorgezogen. „Im Foyer, an der Theke und in allen öffentlichen Bereichen muss nach wie vor Mundschutz getragen werden. Bei der Vorführung kann dieser dann abgenommen werden“, erklärt Gabriele Rosslenbroich.

Alles in allem ein sehr aufwändiges Konzept, um den Kinobetrieb aufrecht zu erhalten. Es funktioniert, aber: „Wir verlieren eine Vorstellung pro Tag und können so insgesamt weniger Programm anbieten.“ Dabei kann Gabriele Rosslenbroich die Kinobesucher beruhigen: „Eine Studie hat ermittelt, dass die Ansteckungsgefahr im Kino geringer ist, als in Büros, da während der Vorstellung kaum gesprochen wird.“

Vom 14. bis 16. August gibt es dann Kinogenuss unter freiem Himmel auf dem Rathausvorplatz. Den Auftakt macht am Freitag um 19.30 Uhr der actionreiche Familienfilm „Jumanji: The Next Level“. Am Samstagnachmittag kommen dann ab 15 Uhr die Kids bei „Shaun das Schaf – Der Film – UFO-Alarm“ auf Ihre Kosten. Samstagabend lädt die RMG zur Filmkomödie „Das perfekte Geheimnis“ mit Elyas M’Barek und weiterer deutscher Filmprominenz ein. Am Sonntag wird es dann ab 15 Uhr bei „Der Spion von nebenan“ nochmal für die ganze Familie richtig spannend, wenn Bradley Cooper‎ und Lady Gaga gemeinsam in „A Star Is Born“ die Zuschauer ab 19.30 Uhr dahinschmelzen lassen. Kino-Karten sind im Vorverkauf, beim Kino 1 und 2 Ratingen vor Ort an der Lintorfer Straße 1, zu einem Preis von zehn Euro, ermäßigt fünf Euro (für Kinder bis zehn Jahre in den Nachmittagsvorführungen) oder auch online.