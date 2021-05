Start erst im Juli : Kino könnte öffnen – bleibt aber noch zu

Ratingen Voraussichtlich ab dem 1. Juli sollen dann bundesweit wieder Filme gezeigt werden. Bis dahin wird auch das neue Hygienekonzept abgestimmt sein.

Laut Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen dürften Gabriele Roßlenbroich und ihre Schwester Margarete Papenhoff ihr Kino an der Lintorfer Straße ab Montag wieder öffnen. Soweit die Theorie. Die Praxis aber sieht anders aus. Vermutlich wird das Kino mit den beiden Sälen erst ab dem 1. Juli wieder Filme zeigen.

Die verzögerte Eröffnung hat gleich mehrere Gründe wie Gabriele Roßlenbroich erklärt. Zum einen wollen die Kinos bundesweit einen gemeinsamen Starttermin anstreben. Ein Flickenteppich soll so ausbleiben. Zum anderen benötigen die Filmtheater einen gewissen Vorlauf, beispielsweise für die Werbung. Und, was noch viel wichtiger ist: Es müssen Filme vorhanden sein, die die Kinos zeigen können. Und da sieht es aktuell noch schlecht aus.

Gabriele Roßlenbroich hofft nun, dass es mit dem Kinostart am 1. Juli auch tatsächlich klappt, denn das hängst von den Inzidenzwerten ab. Die Schwestern jedenfalls würden gerne endlich wieder ihre treuen Kinofans an der Lintorfer Straße begrüßen, die nun schon so lange auf die neuesten Kinofilme warten mussten.