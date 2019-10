Ratingen : Kindertreff startet in die Ferien

In Eggerscheidt gibt es ein abwechslungsreiches Herbstprogramm.

(RP) Im Rahmen seines Herbstferienprogramms lädt der Eggerscheidter Kindertreff am Hölenderweg 51 zu verschiedenen Aktionen ein. Los geht es bereits am Freitag, 11. Oktober, wenn die jugendlichen Besucher der städtischen Einrichtung zu einem Kickerturnier einladen. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Das Startgeld beträgt 1,50 Euro – inklusive Getränke und Snack.

Im weiteren Verlauf finden verschiedene Ausflüge in die nähere Umgebung statt. So laden die städtischen Mitarbeiter für Dienstag, 15. Oktober, zu einem Erkundungsspiel in den Grugapark ein, verbunden mit einer Rundfahrt in der Parkeisenbahn und dem Besuch eines Irrgartens.

Eine Woche später, am 22. Oktober, bewegen sich die Kinder auf der „Route der Industriekultur“ und besuchen die Ökologische Station Haus Ruhrnatur auf der Schleuseninsel der Ruhr. Am Donnerstag, 24. Oktober, verwandelt sich der Eggerscheidter Treff ab 14 Uhr in eine Experimentierwerkstatt. Mit dem Besuch des Folkwang-Museums in Essen und einem Workshop zum Thema „Impressionismus“ am Sonntag, 27. Oktober, klingt das Herbstferienprogramm aus.