Kindertheater in Ratingen : Prinzessin auf der Erbse – witzig, modern, anders

Ratingen Das Tom Teuer Theater gastiert am 25. September, ab 15 Uhr im Jugendzentrum Lux. Es erzählt eine alte Geschichte mit einem ganz neuen Dreh.

Es war einmal und ist immer noch so ein König. Der lebt glücklich mit seinem Prinzensohn auf einer Insel. Doch etwas fehlt dem Prinzen: genau, eine richtige Prinzessin. Und weil es keine auf der Insel gibt, macht sich der Prinz über die Meere auf zur Prinzessinnensuche. Er trifft Prinzessinen, doch keine ist so recht nach seinem Geschmack. Dann ziehen dunkle Wolken über der Insel auf. Es blitzt, donnert, regnet, stürmt und es weht – eine Prinzessin an Land. Zumindest behauptet sie, eine zu sein. Doch sie trägt keine Krone, lässt sich nicht bedienen und findet Unwetter toll. Das ist doch keine Prinzessin! Na, das werden wir ja sehen, denkt der König und legt ihr, was sonst, eine Erbse ins Bett, ganz nach unten, unter alle Matratzen. Was dann passiert, hat selbst der König noch nicht erlebt.