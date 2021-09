Kindertheater in Ratingen : Kulturkreis Hösel lädt Kinder zu Theaterstück ein

Hösel In dem Stück:" der Mann, der eine Blume sein will" geht es um Verwandlungen, Farben und Natur und viel Fantasie, die bei Kindern angeregt wird. Für den 28. September gibt es noch Karten.

() Der Kulturkreis Hösel lädt Kinder und Jugendliche zu einem Stück des Jungen Schauspiels Düsseldorf „Der Mann, der eine Blume sein wollte“ ein. Es richtet sich an Kinder im Alter zwischen vier und sieben Jahren, aber auch an ihre Eltern und Großeltern. Das Stück wird am Dienstag, 28. September (17 Uhr – hier gibt es noch Karten) und am Mittwoch, 29. September (10 Uhr, für Kindergärten) im Haus Oberschlesien aufgeführt. Es reicht einem Mann nicht mehr, einfach nur ein Mann zu sein, der täglich zur Arbeit geht, in seiner Freizeit Fußball spielt und zu Hause fernsieht. Er möchte eine Blume sein und auf einer Wiese stehen. Karten gibt es zum Preis von sechs Euro (Kinder) und zehn Euro (Erwachsene) im Internet.