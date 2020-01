Naturbühne Blauer See : Kinderspaß mit Petterson und Findus

Wenn sie mal nicht beim Kaffeeplausch im Stall zusammen sitzen, mischen die Hühner bei Petterson und Findus kräftig mit. Foto: Blazy, Achim (abz)

Theater Concept hat das neue Stück für die kommende Spielzeit auf der Naturbühne Blauer See bekanntgegeben.

Von Marita Jüngst

Noch herrscht Winterruhe an der Naturbühne Blauer See. Doch Theater Concept meldet sich pünktlich zum neuen Jahr mit einer guten Neuigkeit: Die Truppe kehrt am 31. Mai mit dem Stück „Die Abenteuer von Pettersson und Findus“ nach Ratingen zurück. Zuletzt istand das Stück im Jahr 2012 auf dem Spielplan am Blauen See.

Der Hahn Caruso singt nicht nur, er fährt auch Motorrad. Foto: Blazy, Achim (abz)

Info Karten können ab sofort bestellt werden Karten Karten für die Aufführungen können ab sofort bestellt werden, entweder online unter http://theaterconcept.de/sommerproduktion/ oder per Ticket-Hotline: 02302 – 42 71 52. Im Internet sind auch alle Aufführungstermine ab Pfingsten aufgelistet.

Die besten Geschichten des schwedischen Autors Sven Nordqvist komprimiert zu einem spannenden, lustigen und aktionsgeladenen Theaterspektakel. Die Besucher können sich schon jetzt auf Caruso, den Arien singenden Hahn, den gefährlichen Stier vom Nachbarn Andersson, den Hühner klauenden Fuchs, das wilde Schwein im Kartoffelfeld, den dumpen Nachbarn Gustavsson und viele andere bekannte Figuren freuen. Und natürlich auf Pettersson und Findus, das ungleiche Freundespaar, das schon Millionen junger und nicht mehr ganz junger Herzen verzaubert hat.

Los geht es wie immer Pfingsten und bei jedem Wetter. Und die ersten Fans haben bereits Karten bestellt. Bis zum 4. Oktober spielt die Truppe dann jeden Samstag und Sonntag auf der Naturbühne in der Zeit von 15.30 bis 17.30 Uhr. In den Sommerferien gibt es zusätzlich mittwochs Aufführungen.

Petersoon und Findus sind ein ungleiches Paar, das aber jede Menge Spaß miteinander hat. Foto: Blazy, Achim (abz)

Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkieg kamen kreative und kulturell Interessierte auf die Idee, in einem alten, stillgelegten Kalksteinbruch, eine Theaterbühne zu erschaffen. Der Ratinger Schauspieler Fritz Theuring soll 1949 Ideengeber gewesen sein. So kam es, dass am 23. Juli 1949 das erste Mal ein Theaterstück am Blauen See aufgeführt wurde: „Old Surehand“ von dem berühmten Abenteuer-Autor Karl May.

Seit 1952 der damalige Intendant Robert Sawallich das Stück „Der gestiefelte Kater“ von den Gebrüdern Grimm mit in das Programm aufgenommen hat, gab es auch immer wieder Kindertheater-Aufführungen. 1994 waren dann die Karl-May-Festspiele zum letzten mal zu Gast am Blauen See.Von da an lag die Naturbühne fast fünf Jahre brach und es gab in dieser Zeit mehr Theater um die Naturbühne, als dass Theater auf ihr gespielt wurde.

1999 fanden sich erneut Theaterleute, die die wunderschöne Bühne wieder für Kindertheater-Aufführungen zum Leben erweckt haben. Schon damals waren viele Leute dabei, die auch heute noch bei Theater Concept mitarbeiten.