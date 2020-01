Kinderkarneval : Kinderprinzenpaar wirbt für den Zug

Das Werbebanner wurde am Samstag in Lintorf gehisst. Es weist auf den Saison-Höhepunkt der Nachwuchsjecken hin.

Das Aufhängen des Werbebanners ist einer von vielen Auftritte, die die jungen Tollitäten mit ihrem Gefolge zu absolvieren haben. „Noch sind die Termine überschaubar und sind meistens am Wochenende, so dass es mit der Schule keine großen Probleme gibt“, meinte Nele I.. So steht, bevor es am Tulpensonntag auf Lintorfs Straßen so richtig rund geht, zum Beispiel am 26. Januar der Besuch beim 30. Hallenspielfest des TuS 08 Lintorf auf dem Programm. „Eine Woche vor Rosenmontag sind sie dann zum Empfang der Kinderprinzenpaare von Ministerpräsident Achim Laschet in den Theatersaal der Stadt Düren eingeladen“, fügte Bottke hinzu.