Karneval : Kinderprinzenpaar freut sich auf Session

„Hoppeditz, wach auf!“ – so hieß es jetzt beim Ratinger Kinderkarnevalskomitee (RaKiKa) der Stadt Ratingen. Das künftige Kinderprinzenpaar Jonas II. (Bös) und Nele I. (Matyssek) freut sich schon sehr auf seine närrische Regentschaft und stellte sich beim traditionellen Hoppeditzerwachen im Jugendzentrum Manege, Jahnstraße 28, in Lintorf vor.

Mit von der Partie waren auch die Schirmherren, in diesem Jahr und bereits nach zehn Jahren zum zweiten Mal dabei: Es ist die Sparkasse HRV. Es gab unter anderem Tanzdarbietungen der Prinzengarde Rot-Weiss und der Stadtgarde Funken Rot–Wiss – mit viel Schwung ging es also in die neue Session. Ein Blick nach vorn: Die Kindertollitäten werden am Sonntag, 5. Januar, in der Stadthalle gekürt.