Kreis Mettmann : Kinderhaut vor Sonne schützen

Kreis Mettmann Kitas können sich an einer landesweiten Aktion beteiligen.

„Kinder sind besonders gefährdet. Ihre Haut ist noch sehr dünn und hat noch keinen natürlichen Eigenschutz. Jeder Sonnenbrand im Kindesalter erhöht das Risiko, im Laufe des Lebens an Hautkrebs zu erkranken. Darum ist es so wichtig, so früh wie möglich an einem effektiven Sonnenschutz für Kinder zu denken“, so Michael Lobscheid von der Krankenkasse IKK classic.