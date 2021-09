Ratingen trödelt : Lux veranstaltet Kinderflohmarkt

Rund um das Lux wird am Samstag getrödelt. Foto: Joachim Preuß

Ratingen Das städtische Jugendzentrum Lux an der Turmstraße 5 veranstaltet am Samstag, 2. Oktober, einen großen Flohmarkt mit Kindersachen. Der Erlös geht an das Projekt „Wegbegleiter“ der Ratinger Diakonie, das Kindern psychisch erkrankter Eltern konkrete Unterstützung im Alltag gibt.

() Während der Pandemie sind diese Kinder einer besonderen Belastung ausgesetzt. Sie sind häufig auf sich gestellt und müssen früh Verantwortung übernehmen – für sich selbst, für ihre Geschwister und nicht selten auch für einen kranken Elternteil. Mit dem Wegbegleiter-Projekt wird diesen Kindern eine verlässliche Bezugsperson an die Seite gestellt, die das Kind kontinuierlich begleitet und unterstützt.

Unter dem Motto „Aufräumen, Spenden, Gutes tun“ wurde Anfang September ein Spendenaufruf für gut erhaltene Sachen rund ums Kind gestartet – mit riesiger Resonanz. Viele Ratinger Familien haben großzügig gespendet, innerhalb weniger Tage stapelten sich im Lux Kisten mit Kinderkleidung, Kuscheltieren, Spielzeug, Sportzubehör, Büchern, CD´s und vielem mehr. Auch große Spenden wie Kindersitze, Babyschalen oder Fahrräder sind abgegeben worden. Das Lux-Team ist überwältigt von der Spendenbereitschaft, kann aber keine weiteren Spenden mehr entgegennehmen, da die Lagerkapazitäten ausgeschöpft sind.