Rat entscheidet vor Weihnachten Wunschzettel per Antrag: Ein Auto für die Kinderfeuerwehr

Zugleich denkt man in der CDU an ein Stück Werbewirksamkeit. Zumal, wenn am Fahrzeug für die Beschriftung „Kinderfeuerwehr“ und „Blaulichtbande“ gesorgt werden könnte. Und – zusätzlicher Nutzen – zu 50 Prozent könne der Wagen für „kommunale Jugendförderung“ eingesetzt werden. Das Fahrzeug soll nach Vorstellungen der CDU unter der Voraussetzung angeschafft werden, dass ein Zuschuss im kommenden Jahr fließen wird.