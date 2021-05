Zum Museumstag : Kinder zeigen Traum vom Wohnen

Dollhouse for Dinosaurs ist dieses Puppenhaus betitelt, das aus Ästen, Samt, Holz und Stahl besteht. Foto: RP/Stadt Ratingen

<irspacing style="letter-spacing: 0.025em;">Ratingen</irspacing> Akteure des Jugendkulturjahrs und das Museum rufen einen Wettbewerb für Kinder und Jugendliche aus. Die können Bilder, Fotos oder Videos einschicken, mit denen sie zeigen, wie sie wohnen möchten.

(RP) Am Sonntag, 16. Mai, findet der jährliche Internationale Museumstag statt. Aus diesem Anlass ruft das Organisationsteam des Jugendkulturjahres gemeinsam mit dem Museum Ratingen eine besondere Aktion für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren ins Leben. Die Teilnehmenden können ihren „Traum vom Wohnen“ vorstellen und haben so die Möglichkeit, etwas zu gewinnen.

Wie sieht dein Traum vom Wohnen aus? Wie könnten die Menschen in der Zukunft wohnen? Wer mitmachen möchte, kann seine Ideen als gemaltes Bild, Foto oder kurzes Video darstellen und per E-Mail an Kira Krämer unter kraemer@jkj2020.de einreichen. Die Einsendungen werden auf der Webseite www.jkj2020.de veröffentlicht. Auf Wunsch können die Einsendungen auch anonym behandelt werden.