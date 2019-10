Museumswerkstatt : Kinder gestalten kleine Kunstwerke im Museum

(RP) Das Museum Ratingen an der Grabenstraße 21 lädt für Samstag, 2. November, in der Zeit von 11.30 bis 13.30 Uhr alle interessierten Mädchen und Jungen im Alter zwischen zehn und 14 Jahren zur nächsten offenen Museumswerkstatt ein.

Dieses Mal arbeiten die Teilnehmenden unter Anleitung der Museumspädagogin mit Modelliermasse und gestalten eigene kleine Kunstwerke. Das Museum bittet um eine vorherige Anmeldung telefonisch unter der Rufnummer 02102 550-4184 oder per E-Mail an museum@ratingen.de. Die Teilnahme ist kostenfrei. Neue Teilnehmer sind stets herzlich willkommen.

Im Rahmen es Kulturrucksack-Programms in Ratingen werden auch Ausflüge und Museumsbesuche angeboten. So geht es beispielsweise am Sonntag, 15. Dezember, zum Haus der Geschichte in Bonn.