Ratingen : Kinder benötigen spezielle Erste Hilfe

Foto: Tobias Grosser

Ratingen Ratingen Die Johanniter bieten für den Kreis Mettmann einen Kursus in Erster Hilfe am Kind für Eltern, Großeltern, Lehr- und Kindergartenpersonal sowie alle weiteren Interessenten am Samstag, 9. Juni , in der Zeit von 9 bis 17 Uhr an. In diesem Kurs lernen die Teilnehmer, wie sie in Notfällen, bei denen Kinder betroffen sind, richtig reagieren können. Neben Fertigkeiten der Ersten Hilfe werden auch Kenntnisse typischer Kinderkrankheiten sowie Anzeichen eines akuten Notfalls vermittelt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Veranstaltungsort ist die Johanniter-Kreisgeschäftsstelle in Ratingen-Lintorf, Mühlenstraße 1. Die Johanniter bitten um Anmeldung unter der Rufnummer 02102 70070-60. Bereits am Mittwoch, 6. Juni, bieten die Johanniter eine Fortbildung für Betriebshelfer von 9 bis 17 Uhr an. Denn zwischen fünf und zehn Prozent der Mitarbeitenden in Betrieben müssen zum Betriebshelfer ausgebildet sein, damit sie im Ernstfall schnell und zuverlässig Erste Hilfe leisten können.

(RP)