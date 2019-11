Heiligenhaus : Kinder backen Weihnachtsplätzchen

Real Markt verwandelt sich für den katholischen Kindergarten Hetterscheidt in eine Backstube.

(RP) Selbstgemachte Plätzchen schmecken nicht nur gut – sie machen auch besonders viel Spaß bei der Herstellung. Wie in jedem Jahr lädt real deswegen örtliche Kindertagesstätten in die real Märkte ein, um sich auf die Vorweihnachtszeit einzustimmen.

Fünf Wochen vor Weihnachten heißt es daher auch für die Kleinsten aus der Katholischen Kindertagesstätte Hetterscheidt im real Markt Heiligenhaus an der Velberter Straße 38-44, wieder: Ärmel hochkrempeln, Teig ausrollen und Backbleche mit ausgestochenen Plätzchen füllen. Am Dienstag, 26. November, in der Zeit zwischen 9 und 12 Uhr verwandelt sich der real Markt deshalb auch in eine echte Weihnachtsbackstube.