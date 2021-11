St. Martin in Ratingen : Martinslaternen leuchten im Mosaik

Der Offene Ganztag der Karl-Arnold-Grundschule schmückt das Schaufenster am Berliner Platz 18 mit Martinslaternen. Künstlerin Monika Sowa unterstützt Ute Berns und Petra Gödde (v.l.). Foto: Achim Blazy (abz)

West Kita- und Grundschulkinder aus Ratingen West hängen ihre selbstgebastelten Laternen in den Geschäften des Einkaufszentrums Mosaik auf. Dort leuchten sie bis Ende des Monats – sehr zur Freude der Bürger.

Die Idee wurde im vergangenen Herbst geboren. Die Corona-Pandemie sorgte dafür, dass die Martinszüge im gesamten Stadtgebiet, auch durch Ratingen West, abgesagt werden mussten. Dennoch wollten die Kinder des Stadtteils gerne ihre Laternen präsentieren, an denen sie so lange gearbeitet hatten.

Den Anstoß gaben die Kinder der Astrid-Lindgren-Schule. Rund 100 Laternen warteten dort auf ihren Einsatz. Also knüpfte Stadteilkoordinatorin Sabine Krebs den Kontakt zu den Geschäftsleuten des Einkaufszentrums Mosaik. Dort fanden die Laternen vorübergehend ein Zuhause und erfreuten die Besucher mit ihrem Lichterschein. Die Aktion kam so gut an, dass sie in diesem Jahr wiederholt wird.

Info Lichterglanz im Mosaik in Ratingen West Geplant: In den kommenden Tagen hängen Kindergarten- und Grundschulkinder ihre selbst gebastelten Laternen in den Geschäften des Einkaufszentrums Mosaik auf. In der Woche ab dem 22. November wird auch die Weihnachtsbeleuchtung im Stadtteil aufgehängt.

„Tatsächlich kam die erste Anfrage, ob die Aktion erneut stattfinden könnte, von den Schulen selbst“, berichtet Sabine Krebs. Eine kurze Nachfrage bei Kitas und Grundschulen ergab: Das Interesse ist groß. „Die Kinder basteln über mehrere Wochen und wollen ihre Ergebnisse auch zeigen“, so Krebs. Sie verrät: „Es sind wieder viele tolle Ideen dabei.“ Und auch die Geschäftsleute sind wieder mit von der Partie.

Die ersten Laternen hängen bereits. Künstlerin Monika Sowa schmückte gemeinsam mit Kindern des Offenen Ganztags die Schaufenster am Berliner Platz 18. Weitere Schulen und Kitas bestücken die Schaufenster und Ladenlokale. Mit der Laternenaktion zieht auch in die derzeit leerstehenden Geschäfte des Einkaufszentrums vorübergehend wieder Leben ein.

Sowa freut sich über die Aktion: „Im vergangenen Jahr kamen viele Besucher nur vorbei, um die Laternen zu bestaunen“, erinnert sie sich. „Es war schön zu sehen, dass das Center wieder belebter war.“ Auf einen ähnlichen Effekt hoffen Sowa und Krebs auch in diesem Jahr.

Natürlich hoffen die Kinder aus Ratingen West bis zur letzten Minute, dass sie ihre Laternen auch auf Zügen präsentieren können. „Ob und welche Züge stattfinden, ist noch nicht klar“, so Sowa und Krebs. „Wir werden die Aktion aber auf jeden Fall durchführen“, versprechen sie. Kitas und Schulen organisieren ihren Termin zum Aufhängen der Laternen selbst. Ihnen steht also frei, die bunten Lichter zunächst bei einem Zug auszuführen und sie im Anschluss in dem kooperierenden Geschäft auszustellen.