Ratingen : Museum Ratingen gibt Bastelsets rund um das Thema Frühling aus

Ratingen Küken, Hasen und Frösche warten im Museum Ratingen auf ein neues Zuhause. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren können sich dort die kostenlosen Basteltaschen abholen.

Kinder können sich die Wartezeit bis zu den Ostertagen mit Kreativität verkürzen. Das Museum Ratingen, Grabenstraße 21, verteilt in der Woche vom 22. bis zum 28. März jeweils von 11 bis 13 Uhr kostenfreie Basteltaschen für Kinder von sechs bis zwölf Jahren.

Das Museum bittet für die Abholung um eine telefonische Anmeldung unter der Nummer 02102/5504180 und -4181 oder per E-Mail. Die Mitarbeiter freuen sich über Bilder von den bunten Bastelarbeiten. Die Fotos können per E-Mail an das Museum geschickt werden.