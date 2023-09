Wirtschaft in Heiligenhaus Kiekert braucht Platz und sucht Grundstück in der Stadt

Von Beginn seiner Amtszeit als CEO des Zulieferers Kiekert im Sommer 2021 an ließ Jerome Debreu keinen Zweifel an einer Überzeugung aufkommen: Kiekert gehöre nach Heiligenhaus, an den Ort, wo die Weltfirma 1857 ihren Ursprung hatte. Man wolle den Stammsitz stärken. Ende vergangenen Jahres setzte man ein deutliches Zeichen: Es wurde eine komplette Produktionslinie neu an den Stammsitz geholt. Auch um ein passendes Motto waren die Strategen nicht verlegen: „Let’s make Heiligenhaus great again.“ Auf Rückenwind aus der Politik kann er prinzipiell zählen, wie ein Antrag für den Ausschuss der Stadtentwickler zeigt. Die Fraktion SKB/Linke will die Stadt schlicht beauftragen, das gewünschte Grundstück zu finden. Vier Hektar gibt der Antrag als Größenordnung an. Dazu heißt es: „Die Firma Kiekert ist ein Heiligenhauser Original, auch wenn diese sich nicht mehr in Familienhand befindet. In diesem Zusammenhang ist wichtig zu erwähnen, dass die Firma Kiekert eine besondere Rolle als Arbeitgeber vieler Heiligenhauser einnimmt.“ Firmendaten sprechen für sich: 3500 Patente im Bereich der Schließsysteme für Automobile, 5000 Mitarbeiter in 13 Ländern, 500 Ingenieure und acht Technologiezentren.