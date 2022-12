Wirtschaft in Heiligenhaus Kiekert bekennt sich klar zum Standort

„Schließsysteme sind 1857 in Heiligenhaus geboren worden. 2012 wurde sogar beschlossen, Kiekert in Heiligenhaus zuzumachen. Wir haben beschlossen, hier zu bleiben“, versicherte Jérôme Debreu den zahlreichen Geschäftspartnern und Mitarbeitern, die passenderweise in einer Fertigungshalle zusammenkamen. Dort wurde die Rückverlagerung einer ganzen Produktionslinie aus Osteuropa für den im Saarland produzierten Ford Focus an den Stammsitz Heiligenhaus gebührend gefeiert.