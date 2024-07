Klare Worte in Richtung Gäste Firma Kiekert bekräftigt ihre Standort-Garantie

Beyer besuchte kürzlich gemeinsam mit dem europapolitischen Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Gunther Krichbaum, den Weltmarktführer für intelligente Sicherheits-Schließsysteme in der Automobilindustrie. Im Gespräch mit CEO Jérôme Debreu erhielten die Abgeordneten Einblicke in die langjährige Unternehmensgeschichte, aber vor allem in die aktuellen Entwicklungen am Standort. Dabei äußerte Debreu deutliche Kritik an den derzeit vorherrschenden Rahmenbedingungen für Unternehmen, die in Deutschland investieren wollen.