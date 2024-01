Heiligenhaus Schrauben verstreut: Anzeigen nach Reifenschäden

Der Ärger hält an. In sozialen Netzwerken klingen die Befunde ähnlich: Es scheine so, dass die Person gezielt Schrauben auf Parkflächen lege - in diesem Fall an der Kettwiger Straße, Ecke Rossdeller Straße. Die Polizei registrierte, wie berichtet, seit Mitte Dezember zahlreiche Fälle von gemeldeten Reifenschäden. Während der Ermittlungen wurden auf beiden Fahrspuren entlang der Kettwiger Straße Holzschrauben aufgefunden, die nach dem aktuellen Stand der Erkenntnisse absichtlich verteilt wurden. Sowohl die Polizei, als auch das Ordnungsamt wurden eingeschaltet. „Eine heiße Spur zu dem oder den Verursachern haben wir derzeit nicht“, sagt Polizeisprecher Daniel Uebber zu Jahresbeginn auf Anfrage. Inzwischen seien 40 Anzeigen eingegangen. „Es sind allerdings nach unserer ersten Veröffentlichung des Falls keine neuen mehr hinzu gekommen. Der aktuelle Anzeigenstand bezieht sich auf Fälle aus dem Dezember.“ Die Ermittlungen dauern nach Polizeiangaben an. Zeugenhinweise bleiben erbeten an Tel.: 02056 / 9312 - 6150. Uebbers Appell: „Bitte sofort melden, wenn Ungewöhnliches entlang der Kettwiger Straße beobachtet wird.“ Die Polizei habe die Lage während der Streifenfahrten weiter im Blick. Ermittelt wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.