Ratingen “Nicht nur auf die Mitgliedszahlen schauen“

Nicht nur um Kirche, sondern auch um Sport ging es bei „Kerstin Griese trifft … Thorsten Latzel“ im Ratinger Haus am Turm. Latzel steht als Präses an der Spitze der rheinischen Landeskirche und ist Sportbeauftragter der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). „Die Leute singen unter der Dusche, im Stadion und in der Kirche“, sagte Latzel „Im Stadion gibt es feste Abläufe, Liturgien und heilige Momente.“ Außerdem gebe es Emotionen – und davon könne die Kirche lernen.