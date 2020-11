Ratingen : „Griese trifft...“ zum Thema USA

Ratingen Die Präsidentenwahl und deren Folgen sind Thema der nächsten Runde von „Griese trifft ...“. Die SPD-Bundestagsabgeordnete diskutiert online mit Stastsminister Niels Annen.

In der reihe „Griese trifft ...“ diskutiert die Ratinger SPD -Bundestagsabgeordnete Kerstin Griese am Mittwoch, 25. November, ab 19 Uhr mit Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt, online über die Folgen der US-Wahl und die Vorhaben von Joe Biden und Kamela Harris. Interessierte Bürger können sich in den Videotalk einloggen, zuhören oder selbst Fragen stellen.

„Niels Annen ist im Außenministerium unter anderem für die deutsch-amerikanischen Beziehungen zuständig“, stellt Kerstin Griese ihren Gesprächspartner vor. „Er hat an der John-Hopkins-Universität in Washington studiert und ist ein profunder Kenner der US-Politik. Ich möchte von ihm nicht nur wissen, was der Sieg Bidens und die Wahlniederlage Trumps für die amerikanische Gesellschaft bedeutet. Aber auch für uns in Europa und weltweit wird sich voraussichtlich einiges ändern, beispielsweise im Nahen Osten“, glaubt Sozialstaatssekretärin Griese. Sie ist froh, dass der US-Wahlkampf mit den permanenten Lügen und der Hetze von Trump endlich vorbei ist. „Ich gehe davon aus, dass sich das Verhältnis zwischen Deutschland und den USA wieder normalisiert.“