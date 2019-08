Ratingen : Kerstin Griese besucht die SAP-Niederlassung in Ratingen

Kerstin Griese und Kai Wussow im Digital Studio „New Work“ in der SAP-Niederlassung in Ratingen. Foto: RP/Büro Griese

(RP) „Hier herrscht eine sehr angenehme Arbeitsatmosphäre“, zeigte sich Kerstin Griese bei einer Besichtigung der SAP-Niederlassung in Ratingen begeistert. Dort wechseln sich offene und geschlossene Arbeitsbereiche mit Schreibtischen, schallgeschützten Sitzgelegenheiten zum Telefonieren sowie Räume mit Sofas und Sesseln ab.

„Besonders interessant sind die geräuschgedämmten Think Tanks, die wie Bahnabteile aussehen, und in denen man sich in kleinen Gruppen zu Besprechungen trifft“, so Griese.

Ratingens Geschäftsstellenleiter Andreas Beyer zeigte der Bundestagsabgeordneten auch einen besonderen Kreativraum, in dem es selbst entwickelte „SAP-Möbel“ gibt. Gruppen hätten dort die Möglichkeit, an hohen Tischen beispielsweise mit kleinen Puppen „Stories und neue Geschäftsmodelle“ auszuarbeiten, so Beyer. Kai Wussow demonstrierte am Beispiel des „Digital Farmings“, wie bei SAP kreativ gearbeitet wird.

In Gespräch mit SAP-Personalleiter Cawa Younosi und Alexandra Seemann, die für die Regierungskontakte zuständig ist, ließ sich Griese die Arbeitswelt bei SAP detailliert erläutern. „Der Herausforderung der Digitalisierung hat sich SAP früher als andere Unternehmen stellen müssen“, erläuterte die Staatssekretärin im Bundesarbeitsministerium ihr besonderes Interesse.

Es gebe bei SAP eine umfassende Optionsfreiheit, was Zeiten und Orte der Tätigkeit betrifft, sagte Cawa Younosi. „Wie unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten wollen, entscheiden sie selbst. Wir handhaben das sehr flexibel.“ Teilzeit sei in vielen Bereichen längst die Regel, jeder dürfe während seiner Arbeitszeit in den Fitnessraum gehen, und genauso könne man auch von zu Hause aus arbeiten“, so Younosi. Der Nachteil dieser umfassenden Flexibilität sei, dass sich manche Beschäftigte überfordern. Deshalb gebe es ein Achtsamkeitsprogramm mit dem Namen „Mindfulness Flat“. „Das ist etwas Cooles und nichts, wofür man sich entschuldigen muss“, erläuterte Younosi den neuen Ansatz.