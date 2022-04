Edeka Hösel unter neuer Leitung : Edeka im Hösel-Center unter neuer Leitung

Felix Theodor Kels übernimmt den Lebensmittelmarkt an der Heiligenhauser Straße in Hösel. Foto: Kels

Hösel Bislang wurde der Markt von der Regionalgesellschaft Rhein-Ruhr geführt. Jetzt übernimmt Felix Theodor Kels. Der Markt öffnet am Mittwoch, 27. April, um 14 Uhr.

() Der Edeka-Markt im Hösel-Center öffnet am Mittwoch, 27. April, unter neuer Leitung. Von diesem Tag an führt Felix Theodor Kels den Lebensmittelmarkt. Das Team aus 28 Mitarbeitern bleibt den Kunden erhalten.

Die Kaufmannsfamilie Kels ist eng in Ratingen verwurzelt, denn sie betreibt bereits einen Edeka an der Homberger Straße und einen Trinkgut-Getränkefachmarkt an der Eisenhüttenstraße. „Ich freue mich sehr, einen weiteren Standort in meiner Heimatstadt zu betreiben. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich den Menschen in Hösel eine Nahversorgung bieten, die keine Wünsche offenlässt“, so Felix Theodor Kels. In den vergangenen fünf Jahren hat die Regionalgesellschaft Edeka Rhein-Ruhr den Markt direkt geführt und zukunftsfähig aufgestellt.

Felix Theodor Kels bringt reichlich Erfahrungen mit. 2013 hat er seine Ausbildung zum Kaufmann im Einzelhandel begonnen. Anschließend wechselte er in den vor mehr als 150 Jahren gegründeten Familienbetrieb, den er vor zwei Jahren als Inhaber übernahm. Der selbstständige Kaufmann führt heute bereits drei Edeka-Märkte in Ratingen, Mülheim und Essen-Bredeney sowie einen Getränkefachmarkt. Gemeinsam mit einer Mannschaft aus insgesamt rund 400 Mitarbeitern stellt er die Nahversorgung vor Ort sicher. Die Familie Kels engagiert sich zudem in der Ausbildung junger Menschen und ermöglicht jährlich Schulabgängern den Start ins Berufsleben. „Ich bin mit dem Handel von Lebensmitteln groß geworden und liebe es, unsere Kunden mit frischen Lebensmitteln zu versorgen. Auch in Hösel sorgen wir für ein modernes und komfortables Einkaufserlebnis“, verspricht der 27-Jährige.

Auf rund 700 Quadratmetern Verkaufsfläche bietet der Edeka-Markt bereits heute mehr als 15.000 Produkte. Felix Theodor Kels wird das Sortiment anpassen und unter anderem um die Kels-Eigenmarken erweitern. Nach dem Motto „Gutes noch besser machen“ produziert das Familienunternehmen eigene Produkte unter dem Namen „Theos“, darunter Mittagsgerichte und Snacks, Obst und Rohkost, handgemachte Desserts, selbst gekochte Marmeladen, Gewürze, Gin und Bier.

Der Jungkaufmann legt seinen Schwerpunkt auf Frische: „Ob bei Obst und Gemüse oder an den Theken für frisches Fleisch, Wurst und Käse – ein großes Angebot ist mir wichtig. Ebenso ein besonderer Service. Bei Fragen zu Rezepten, den neuesten Trends oder auch Produktwünschen können unsere Kunden mich und mein Team immer ansprechen. Wir stehen gerne beratend zur Seite.“ Um das Kels-Konzept in den neuen Standort einziehen zu lassen, wird Felix Theodor Kels bei laufendem Betrieb kleine Veränderungen in der Marktgestaltung vornehmen.

2017 übernahm Edeka Rhein-Ruhr die Kaisers-Märkte in Nordrhein-Westfalen, darunter den Standort in Hösel. Die Regionalgesellschaft integrierte die Standorte erfolgreich in die Region, steigerte die Umsätze und konnte so neben den vorhandenen Arbeitsplätzen flächendeckend neue Stellen schaffen – in Hösel beispielsweise zwölf. Gemäß dem Unternehmenszweck der Genossenschaft, den selbstständigen Einzelhandel und damit den Mittelstand zu fördern, privatisiert Edeka Rhein-Ruhr den größten Teil der Standorte. Die Verantwortung geht über an erfahrene Kaufleute und Existenzgründer.