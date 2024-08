Ende des „Kleinen Kultursommer“ in Heiligenhaus Ein Sommer der besonderen Auftritte

Angesichts des wechselhaften Wetters sprach ein TV-Meteorologe sprach dieser Tage von einem „Schaukel-Sommer.“ Davon ließen die Heiligenhauser und Gäste von außerhalb den „Kleinen Kultursommer“ an verschiedenen Stellen der Stadt nicht vermiesen. Den Abschluss bot am Sonntag das Theater Concept, deren Naturbühne am Blauen See in Ratingen wegen der Wassermassen nicht bespielbar ist. Bei der Aufführung vom Zelt-Abenteur, das Pettersson und Findus im Hefelmannpark erlebten, blieb es trocken. Dafür mussten Kathrin Neuhaus und Janine Felchner am Morgen zittern, ob das Frühstück im Park durchgezogen werden konnte. Der nächtliche Regen ließ rechtzeitig nach, die Verstärkertechnik und die Bierzeltgarnituren wurden etwas verspätet aufgebaut. Gut 40 Besucher kamen, die in Körben ihr Frühstück mitgebracht hatten: Kaffee und Tee in Thermoskannen, Croissants frisch vom Bäcker oder fertige Stullen. Ratsmitglied Ingmar Janssen verteilte Äpfel und hart gekochte Eier, denn den ganzen Kultursommer gab es für „nen Appel und ein Ei“ - es wurde kein Eintritt genommen.