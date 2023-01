Fachkräftemangel im Kreis Mettmann begegen 68 Kfz-Handwerker losgesprochen

Zur Lossprechung der 68 neuen Gesellen im Kraftfahrzeughandwerk hatte die Kreishandwerkerschaft in das Berufskolleg Neandertal eingeladen. Festredner Landrat Thomas Hendele betonte in seinem Vortrag, dass dem Kreistag und der Kreisverwaltung die Ausbildung junger Leute sehr wichtig sei und die berufliche Bildung als besonderer Meilenstein sehen. „Wir haben deshalb in den letzten Jahren einige Millionen Euro in den Bau, die Sanierung und der zeitgemäßen technischen Ausstattung der vier Berufskollegs im Kreis Mettmann gesteckt“, erklärte er.