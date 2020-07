Planlos : Ratinger vermisst Fahrpläne am Flughafen-Bahnhof

(RP) Das macht es schwer, den richtigen Zug zu finden.

Der Ratinger Hans Wilhelm holt regelmäßig Gäste am Flughafenfernbahnhof ab. „Leider vermissen wir dort Ankunftsfahrpläne“, so Wilhelm. Für ihn unverständlich, da dort auch Fernzüge wie IC und ICE halten.

Sefan Dessner, ein Sprecher der Deutschen Bahn, bestätigt: „Tatsächlich hängen am Fernbahnhof keine Ankunftsfahrpläne. Diese werden in der Regel nur in Bahnhöfen ausgehängt, in denen Zugfahrten enden und/oder wenden. Die vorhandenen Vitrinen enthalten die Abfahrtspläne des Nah- und Fernverkehrs, sowie Wagenstandsanzeiger und Baustelleninformationen.“ Service-Personal vor Ort helfe gerne weiter.