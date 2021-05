Freizeit in Ratingen : Erlebniswelt sitzt zwischen allen Stühlen

Alexander Heinz und Heike Werder beklagen sich über fehlende städtische Hilfen für die Erlebniswelt am Blauen See. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen Die Erlebniswelt am Blauen See schaut bei Corona-Fördertöpfen und Perspektiven für eine Öffnung in die Röhre. Sie gilt nicht als Spielplatz, nicht als Gastronomie. Auch von der Stadt Ratingen gab es kein Geld.