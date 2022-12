Katholisches Bildungsforum Kreis Mettmann Bildungsforum legt neues Programm vor

Eines der Highlights im neuen Programm ist eine Fahrradtour am 3. Juni durch drei Bistümer Köln, Essen und Aachen. Von Kaiserswerth geht es über Mündelheim nach Krefeld-Linn und mit der Fähre wieder zurück nach Kaiserswerth. Entlang der 35 Kilometer langen Strecke werden sechs Stationen besucht: St. Suitbertus in Kaiserswerth, St. Remigius in Wittlaer, St. Dionysius in Müdelheim, Kulturkirche Pax Christi in Krefeld, St. Margareta in Linn und die ehemalige Kaiserpfalz.