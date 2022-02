Neueröffnung : Katholische Bücherei in neuen Räumen

Pater Zervosen segnete am Sonntag die neu eröffnete Bücherei der Gemeinde St Johannes in Lintorf. Foto: Achim Blazy (abz)

LINTORF Seit Ende Januar können im großen Saal des Pfarrzentrums St. Johannes in Lintorf Bücher und andere Medien ausgeliehen werden. Die Pfarrbücherei am Konrad-Adenauer-Platz gibt es nicht mehr.

„Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel … und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens genießen“, sagte einst der Trickfilmzeichner und Filmproduzent Walt Disney.

Auch bei der katholischen Kirche in Lintorf kann man viele dieser Schätze entdecken. „Die katholische öffentliche Bücherei, kurz KÖB genannt, hat schon eine lange Tradition. Laut einer Liste der Erzdiözese Köln existiert sie schon seit 1891 und ist somit einer der ältesten und traditionsreichsten Institution ihrer Art im Umkreis.

Info Bücherei ist auch Ort der Begegnung Während der Büchereiöffnungszeiten gibt es mittwochs zusätzlich eine Kinder-Bastelgruppe. Außerdem wird es im Pfarrsaal nebenan mit dem Projekt „Hereinspaziert“ während dieser Zeit zusätzlich einen Ort der Begegnung geben, wo bei Kaffee oder Tee Jung und Alt ins Gespräch kommen können. Montags kann man sich in der Bücherei zu einer Handarbeitsstunden unter Anleitung treffen.

In den 50er Jahren gab es die Pfarrbücherei im Jugendheim an der Johann-Peter-Melchior-Straße. Nach dem Bau des Gemeindehauses an der Krummenweger Straße, vielen Lintorfern noch als „Haus Anna“ ein Begriff, zog das Büchereiteam mit seinen Medien 1960 dorthin um. Im hinteren Teil des Pfarrzentrums bekam die Bücherei einen eigenen großen Raum als Freihandbücherei mit neuen Büchereimöbeln und einem Schwung neuer Bücher.

Anfang der 1990 Jahre wurde ein zweiter Büchereiraum eingerichtet, so dass ein separater Raum für Kinder- und Jugendbücher zur Verfügung stand, in dem während der Mittwoch-Ausleihe auch gebastelt und vorgelesen wurde“, weiß Barbara Kugler, die langjährige ehrenamtliche Leiterin der KÖB, zu berichten. Mit dem Verkauf und Abriss vom „Haus Anna“ musste jedoch nach vierzig Jahren eine neue Bleibe gefunden werden. Mit einem Ladenlokal am Konrad-Adenauer-Platz fand man einen idealen Ort, zentral zwischen den beiden katholischen Kirchen gelegen. Es sollte zunächst nur eine Übergangslösung für zwei bis drei Jahre werden. Doch daraus wurden zwanzig Jahre.

Aus Kostengründen musste schließlich auch diese Bleibe geräumt werden. Mit über 4200 Medien zog man dann ins das Pfarrzentrum von St. Johannes. Am 23. Januar 2022 öffneten sich dort erstmalig die Pforten. Zahlreiche Sachbücher, Belletristik, Kinder- und Jugendliteratur, Bilderbücher, Zeitschriften, Hörspiele, Musik und Filme können jetzt dort ausgeliehen werden. Vergangenen Sonntag segnete Pfarrer Benedikt Zervosen die neue alte Bücherei. Ursprünglich sollte eine größere Eröffnungsfeier stattfinden, aber Corona machte auch hier einen Strich durch die Rechnung. Eine Feier im Innenhof des Pfarrzentrums war wegen des Wetters ebenfalls nicht möglich. „Sie wird aber nachgeholt“, verspricht Pfarrer Zervosen.

„Leider mussten wir viele Medien aussortieren, da wir hier viel weniger Platz als am Konrad-Adenauer-Platz haben und es sind noch nicht alle Kisten ausgepackt“, sagte Kugler. Und dennoch ist sie mit ihrem Team wie in den vergangenen Jahren bestrebt, den Bestand immer auf dem neusten Stand zu halten. Junge Leser finden in ihren Regalen neben Klassikern von Astrid Lindgren oder Michael Ende vieles mehr und natürlich auch aktuelle Werke. Für die Erwachsenen sorgen Donna Leon, Elizabeth George, John Grisham und Ken Follett, um nur ein paar wenige Autoren zu nennen, dafür, dass der Lesestoff nicht ausgeht.

Jeweils sonntags von 10 bis 12 Uhr und mittwochs von 15 bis 18 Uhr (ab März bis 17 Uhr) können die Medien ausgeliehen werden oder auch im Büchertrödel das ein oder andere interessante Buch gegen einen kleinen Obolus erworben werden.