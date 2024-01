Versuchter Raub in Heiligenhaus Kassiererin mit Schusswaffe bedroht

Es ist in Heiligenhaus binnen kurzer Zeit der zweite Überfall auf einen Supermarkt. In der vergangenen Woche hatten es zwei Unbekannte auf den Discounter im Forum Hitzbleck abgesehen und dort versucht, eine Kasse zu plündern. Sie konnten (wie berichtet) mit einem Teil der Beute fliehen. Es handelte sich um einen Geldbetrag in dreistelliger Höhe.