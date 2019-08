Ratingen : Karten für Flughafen-Rundfahrt ab sofort erhältlich

Ratingen (RP) Auch ohne ein Flugticket lohnt sich der Besuch des Düsseldorfer Flughafens: Wer möchte nicht mal einen Blick hinter die Kulissen werfen oder hautnah auf dem Vorfeld erleben, wie die Maschinen betankt, beladen und abgefertigt werden?

In Kooperation mit dem Verkehrsverein Ratingen e.V. bietet der Flughafen Düsseldorf seit Jahren regelmäßig Besichtigungen an, die schwerpunktmäßig vielfältige Erläuterungen zum Betriebsgeschehen rund um die Start- und Landebahnen bieten. Aber auch Dinge wie Umweltschutz, Nachbarschaftsdialog und viele interessante Details zu Flughafen- und Flugzeugtechnik sowie die Logistik kommen nicht zu kurz. Die Besucher erfahren, wie das gesellschaftliche Engagement des Airports aussieht.

Der Verkehrsverein Ratingen und der Flughafen bieten am Mittwoch, 11. September, die nächste Rundfahrt über das Flughafengelände an. Der Bus startet um 13.45 Uhr in Ratingen an der Stadthalle am Europaring und fährt zum Flughafen-Fernbahnhof. Die Rückkehr erfolgt gegen 17 Uhr.