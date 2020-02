An den tollen Tagen : Karnevalspartys in der Manege und im LUX

(jün) Die heiße Phase des Straßenkarnevals bricht an. Und das bedeutet in Ratingen: Es gibt Partys, Umzüge und andere jecke Angebote. Damit einher gehen aber auch geänderte Öffnungszeiten oder auch geschlossene Einrichtungen.

Jobcenter Kreisweit sind die Geschäftsstellen des Jobcenters ME-aktiv an Weiberfastnacht bis 13 Uhr für terminierte Gespräche geöffnet. Am Rosenmontag sind die Geschäftsstellen geschlossen.

Manege Über die Karnevalstage bietet das städtische Jugendzentrum „Manege“ Lintorf, Jahnstraße 28, ein Programm für alle Altersklassen an. Am Freitag, 21. Februar, 16.30 bis 19 Uhr, öffnet die Karnevalsdisco „Dance4Kids“ für Neun- bis Zwölfjährige. Eintritt:1,50 Euro. Die große integrative „KoKoBe“-Karnevalsparty steigt dann am Samstag, 22. Februar, von 18 bis 22 Uhr. Der Eintritt beträgt zwei Euro. Zum Abschluss gibt es am Karnevalssonntag, 23. Februar, die traditionelle Karnevalsparty der Q2 des Kopernikus-Gymnasiums. Einlass ist ab 21 Uhr.