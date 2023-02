Karneval 2023 im Kreis Mettmann Alle wichtigen Infos zum Rosenmontagszug in Ratingen

Standorte: Wer sich die teilnehmenden Gruppen in Ruhe ansehen möchte, der sucht sich am besten bei der Zugaufstellung ein Plätzchen. Ab 9 Uhr treffen die Teilnehmer in drei Bereichen ein: Mettmanner Straße, Industriestraße und Talstraße. Allerdings sind die Teilnehmer gier noch nicht in Wurflaune. Um richtig Kamelle abzugraben, mischen sich Jecke am besten an der Hans-Böckler-Straße, Düsseldorfer Straße oder Markt unters Narrenvolk. Denn hier kommt der Zug zweimal durch. Rund um den Markt und entlang der Oberstraße wird meist ordentlich gefeiert. Hier kommen Partymäuse auf ihre Kosten. Und dann heißt es nur noch: Stimme ölen und fleißig „Helau“ rufen und ins Getümmel stürzen.