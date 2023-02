Karneval in Ratingen Das müssen Sie zum Kinderzug wissen

Auf geht’s in die heiße Phase des Karnevals, auch für den Ratinger Kinderkarnevalsausschuss (RaKiKa). Nach einer weiteren Zugbesprechung Anfang der Woche steht fest: 30 Teilnehmer werden sich diesmal am Kinderkarnevalszug beteiligen, ein paar weniger als vor der Pandemie. Der Grund: „Ein paar Vereine sind jetzt nicht mehr aktiv“, sagt Zugleiter Max Ellinghaus. Außerdem zieht am selben Tag auch wieder der Karnevalszug in Essen Kettwig, der nur alle zwei Jahre stattfindet. Dann sind es in Lintorf traditionell weniger Teilnehmer. Was es sonst noch über den Kinderkarnevalszug zu wissen gibt: