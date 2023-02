Angebot in Ratingen Kinder feiern Karneval in den Jugendzentren

Ratingen · (RP) Dem närrischen Treiben steht in diesem Jahr nichts mehr im Wege und das Team des städtischen Jugendzentrums LUX bereitet sich auf die fünfte Jahreszeit vor. Am Altweiber-Donnerstag, 16. Februar, öffnet die Einrichtung an der Turmstraße 5 um 13 Uhr die Pforten für alle Kids im Grundschulalter.

06.02.2023, 16:50 Uhr

Das Kinderprinzenpaar Emil und Lina, hier bei der Inthronisierung in der Stadthalle, kommt auch vorbei. Foto: Achim Blazy (abz)