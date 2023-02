Jeck in Ratingen So sieht der Karnevalsendspurt aus

Kinderzug Der Kinderkarnevalszug startet am Sonntag, 19. Februar, um 14.11 Uhr. Die Aufstellung erfolgt ab 13 Uhr. Von der Krummenweger Straße geht es über die Duisburger Straße, die Straße Am Löken zur Speestraße. Dort löst sich der Zug gegen 16.30 Uhr auf. Mit Beginn der Aufstellung des Kinderzuges ab 13 Uhr werden auch die ersten Straßen gesperrt. Der Ortskern von Lintorf sollte dann bis zur Auflösung des Zuges umfahren werden Da in Lintorf selbst an diesem Tag nur begrenzt Parkraum zur Verfügung steht, verweist der Veranstalter auf den Parkplatz am Keramag-Sportplatz. Von dort kann man mit dem Linienbus nach Lintorf fahren. Im Anschluss an den Kinderkarnevalszug in Lintorf können alle Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren in der Zeit von 16 bis 18 Uhr fröhlich in der Lintorfer Manege weiter feiern. Der Ballonartist Hakan Eren wird zu Besuch sein und seine Ballonkunst präsentieren. Der Eintritt beträgt 3 Euro.